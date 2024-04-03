Тайвань задействует армию в спасательной операции в зоне землетрясения

Власти Тайваня приняли решение задействовать военнослужащих для участия в спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова.

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"После получения информации о том, что в уезде Хуалянь есть наклонившиеся дома и другие разрушения, вторая оперативная зона направила войска для оказания помощи пострадавшим", - отмечается в документе.

Как указало оборонное ведомство, армия создала специальный штаб, который будет собирать все данные и координировать действия с гражданскими органами власти.

Землетрясение магнитудой 7,2, произошедшее в среду в 07:58 по местному времени (02:58 мск), ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. После этого в упомянутом районе было зафиксировано свыше 20 повторных толчков. Землетрясение отчетливо ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая.

Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству пока не располагает сведениями о наличии граждан России среди пострадавших.