Крупнейший производитель чипов эвакуировал заводы на Тайване

Крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводских площадей на острове из-за крупного землетрясения. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, компания пока что ведет оценку причиненного ущерба. Отмечается, что фирма сотрудничает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia, и малейшие вибрации способны уничтожить целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников.

Утром 3 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня. Позже было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6 и четыре землетрясения магнитудой до 5,4.