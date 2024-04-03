Аэропорт на Окинаве проводит эвакуацию пассажиров

Аэропорт города Наха, расположенного на главном острове префектуры Окинава, проводит эвакуацию пассажиров в связи с угрозой цунами, объявленной после землетрясения магнитудой 7,7 у побережья Тайваня.

Как говорится в сообщении аэропорта, находящимся в терминале пассажирам следует подняться на третий и четвертый этажи здания. Направляющимся в аэропорт пассажирам рекомендуют в первую очередь позаботиться о своей безопасности и использовать ближайшую возвышенность.

Три мощных землетрясения сотрясли Тайвань

Вместе с тем, как сообщают очевидцы, на расположенных в аэропорту информационных табло размещено сообщение о приостановке всех работ, в том числе посадки на самолеты.

Угроза цунами для японской префектуры Окинава была объявлена после землетрясения у восточных берегов Тайваня. Изначально сообщалось о магнитуде 7,5, однако позднее оценка была повышена до 7,7. Метеорологическая служба острова, в свою очередь, оценила его магнитуду в 7,2. За ним последовала серия повторных подземных толчков. По данным японских метеорологов, их магнитуда оценивается в 6,6 и 6,3. Тайваньские сейсмологи сообщили о 14 афтершоках магнитудой от 4,1 до 6,5.

По данным японских метеорологов, цунами уже достигло японских островов Ёнагуни, Исигаки и Миякодзима. На Ёнагуни высота составила 30 см, однако специалисты предупреждают, что даже цунами в 30 см может быть опасно, а высота волны может увеличиться. Высота цунами на побережье Исигаки и Миякодзима уточняется.