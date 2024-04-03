В Гуанчжоу частично приостановили движение поездов из-за землетрясения на Тайване

Управление железных дорог города Гуанчжоу на юге КНР распорядилось частично приостановить движение поездов по ряду направлений после мощного землетрясения на Тайване. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте ведомства в социальной сети "Вэйбо".

"В целях обеспечения безопасности поездов и пассажиров железнодорожное управление приняло меры к временному закрытию [нескольких] линий", - проинформировало ведомство.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск) и ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр стихии находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км.