На Тайване произошли перебои в работе интернета после землетрясений

Перебои в работе интернета зафиксированы в некоторых районах Тайваня после землетрясения.

Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Ухудшение уровня сетевого подключения происходит на фоне сообщений об отключении электричества и предупреждения о цунами», — передаёт ведомство.

Ранее аэропорт на Окинаве приостановил вылеты и проводит эвакуацию из-за угрозы цунами.

Также в Китае объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами.