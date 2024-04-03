На Тайване произошли перебои в работе интернета после землетрясений

NetBlocks зафиксировал перебои в работе интернета на Тайване после землетрясений
Перебои в работе интернета зафиксированы в некоторых районах Тайваня после землетрясения.
Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
«Ухудшение уровня сетевого подключения происходит на фоне сообщений об отключении электричества и предупреждения о цунами», — передаёт ведомство.
Ранее аэропорт на Окинаве приостановил вылеты и проводит эвакуацию из-за угрозы цунами.
Также в Китае объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами.