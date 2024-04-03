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Три мощных землетрясения сотрясли Тайвань

Близ восточного побережья Тайваня произошло новое землетрясение магнитудой 6,3. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные главного метеорологического агентства Японии.

Три мощных землетрясения сотрясли Тайвань
© ТАСС

Как говорится в публикации, первое землетрясение магнитудой 7,5 было зафиксировано в 8.58 по японскому времени (2.58 мск). Пока неизвестна глубина залегания эпицентра, однако в отчете указано, что он под водой «на очень мелкой» глубине. Примерно через 15 минут — в 9.11 по японскому времени (3.11 мск) — в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра снова «очень мелкое».

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Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 9.35 по японскому времени (3.35 мск). Эпицентр землетрясения в этот раз удалось точно определить — 20 километров под водой.

Пользователи Х стали публиковать кадры с последствиями подземных толчков. Некоторые здания получили повреждения — накренились в сторону или частично разрушились.

Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. По предположениям местных специалистов, высота приливной волны может достигнуть трех метров.

Министерство природных ресурсов КНР объявило красный, наивысший, уровень опасности в связи с цунами.

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