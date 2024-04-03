Три мощных землетрясения сотрясли Тайвань

Близ восточного побережья Тайваня произошло новое землетрясение магнитудой 6,3. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные главного метеорологического агентства Японии.

Как говорится в публикации, первое землетрясение магнитудой 7,5 было зафиксировано в 8.58 по японскому времени (2.58 мск). Пока неизвестна глубина залегания эпицентра, однако в отчете указано, что он под водой «на очень мелкой» глубине. Примерно через 15 минут — в 9.11 по японскому времени (3.11 мск) — в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра снова «очень мелкое».

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Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 9.35 по японскому времени (3.35 мск). Эпицентр землетрясения в этот раз удалось точно определить — 20 километров под водой.

Пользователи Х стали публиковать кадры с последствиями подземных толчков. Некоторые здания получили повреждения — накренились в сторону или частично разрушились.

Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. По предположениям местных специалистов, высота приливной волны может достигнуть трех метров.

Министерство природных ресурсов КНР объявило красный, наивысший, уровень опасности в связи с цунами.