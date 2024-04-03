Восемь человек оказались заблокированы в частично обрушившемся доме на Тайване

Восьмиэтажный жилой дом частично обрушился и наклонился в результате землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, восемь человек остаются заблокированными внутри.

Первый этаж здания на перекрестке улиц Чжуншань и Чунцин оказался разрушен, а сам дом сильно накренился, но устоял. Прибывшие на место спасатели при помощи пожарных лестниц вытаскивают жильцов из окон.

Землетрясение произошло в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск) и ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр стихии находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. После него в указанном районе было зафиксировано свыше 20 афтершоков.

Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству пока не располагает сведениями о наличии граждан России среди пострадавших.