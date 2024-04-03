Рядом с Курилами произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр располагался в 149 км юго-восточнее острова Итуруп (южная группа Курильских островов - прим. ТАСС) на глубине 59 км", - рассказала собеседница агентства.

По информации специалистов, жители Итурупа могли ощутить подземные толчки силой в два балла.