Телефоны пропавших российских детей подали сигнал за 1700 километров от дома

Телефоны пропавших детей из Ижевска, столицы Удмуртии, спустя неделю подали сигнал из Адлера. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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По данным издания, тринадцатилетняя Вероника Ф. и пятнадцатилетний Азат Т. ушли из дома еще 23 марта, после чего одновременно выключили телефоны. Известно, что у детей были романтические отношения. Устройства подростков снова включились 1 апреля — смартфоны подали сигнал от побережья Черного моря и снова отключились.

Расстояние между Ижевском и Адлером составляет более 1700 километров.

Сообщается, что оба подростка ростом около 168 сантиметров с русыми волосами и карими глазами. На Азате в момент пропажи были серая куртка и бело-красные кроссовки, а на Веронике — сиреневая куртка и ботинки на платформе.

К поискам детей подключились волонтеры и полиция.

Ранее сообщалось, что двое детей из Уфы — 13-летний Павел и 14-летний Дамир — ушли с рюкзаками гулять в лес и не вернулись домой.