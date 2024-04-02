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Россиянка раскрыла подробности массовой драки с полицейскими в Таиланде

Супруга россиянина Александра Толстова, которого задержали в Таиланде за драку с полицией, Татьяна рассказала NEWS.ru, что ее муж устроил массовую потасовку из-за непонимания. По ее словам, очевидных оскорблений от тайцев в мою сторону не было.

Россиянка раскрыла подробности массовой драки с полицией в Таиланде
© globallookpress.com
Очевидных оскорблений от тайцев в мою сторону не было. Произошло недопонимание, с чем мы уже разобрались и решили данную ситуацию. Сейчас все в порядке, мы с мужем уже вернулись в Россию, — сообщила она.

Ранее Telegram-канал Kras Mash сообщал, что турист из Красноярска впал в кому во время задержки вылета самолета из Таиланда из-за отказа системы подачи кислорода на рейсе «Аэрофлота». Тайские врачи выставили супруге пострадавшего счет на 3 млн рублей и грозят отключить его от аппарата жизнедеятельности без быстрой оплаты.

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Аэрофлот
Красноярск
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