На Урале неизвестный выстрелил в автомобиль с ребенком

В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автомобиль с двумя женщинами и шестилетним ребенком внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

"Анастасия — основательница квестов "Платформа". Вчера с мамой и дочерью они ехали на Skoda Octavia по переулку Базовому в сторону "Леруа Марлен". Возле парка Маяковского в машину прилетел выстрел. Пуля повредила водительское стекло и чудом никого не задела", - говорится в сообщении.

Судя по фото, у универсала Skoda Octavia разбито стекло водительской двери. О том, во сколько обойдется ремонт автомобиля, не сообщается. Семья написала заявление в полицию.

До этого в сети появилось видео, как в Волгограде подростки жестко избили мужчину, сделавшего им замечание за неподобающее поведение в автобусе. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, но к тому моменту молодые люди уже скрылись. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности подростков устанавливаются.