У границы с Белгородской областью ликвидирован предприниматель из украинского Чернигова Юрий Калмаков, который выделял финансирование «Русскому добровольческому корпусу» (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщает «Военное обозрение».

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Отмечается, что Калмаков был «идейным украинским нацистом» и спонсировал одно из подразделений РДК. Обстоятельства ликвидации мужчины не уточняются.

Информацию о ликвидации Калмакова подтвердил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале.

31 марта глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявлял, что действия РДК помогают Киеву. По его словам, участники организации смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте

До этого бойцы из Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с Русским добровольческим корпусом.

Русский добровольческий корпус — военизированное формирование, основанное в августе 2022 года ультраправыми русскими националистами, воюющими на стороне Украины.

Ранее ФСБ опубликовала видео самоподрыва пособника РДК при задержании в Самарской области.