МВД выявило более 400 причастных к поджогам учреждений в России
Министерство внутренних дел (МВД) России в 2023 году выявило почти 440 человек, причастных к поджогам военкоматов и ж/д объектов. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, слова которого приводит "Интерфакс".
"Реализованы меры по выявлению граждан, занимающихся диверсионной деятельностью - пособников киевского режима. С начала спецоперации установлено 438 лиц, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта", - сказал Колокольцев.
По его словам, в приоритете у МВД находятся вопросы "противодействия экстремизму, нейтрализации деятельности радикальных структур, предупреждения конфликтов на межрелигиозной и этнической почве".
1 апреля в Калужской области местный житель хотел совершить поджог на железной дороге, его задержали сотрудники ФСБ.
27 марта в Краснодаре арестовали четырех человек, подозреваемых в поджоге батарейного шкафа на железной дороге.
26 марта в Петербурге задержали 14-летнего подростка за поджог релейного шкафа.
Газета.Ru: главные новости