Общее число задержанных в Таджикистане по делу «Крокуса» выросло до 20

Количество подозреваемых в причастности к теракту в "Крокусе Сити Холле", задержанных в Таджикистане, выросло до 20 человек. Об этом сообщает Mash.

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По данным журналистов, еще 11 предполагаемых преступников выявили под Вахдатом в кишлаках Норак и Рогун. В данный момент задержанных проверяют на связи с "Исламским государством". Следствие считает, что они собирались устроить теракт в Душанбе.

29 марта ряд СМИ сообщили, что в Таджикистане задержали девять человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация запрещена в России) и предполагаемыми террористами из "Крокуса". Личности задержанных неизвестны. Кроме того, местные журналисты сообщили о пропаже всех родственников одного из подозреваемых в теракте, задержанного в России.

Отмечалось, что задержание провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности страны. Им помогали российские силовики, находящиеся в Душанбе. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".