В Брянской области задержан организатор нелегального канала миграции

В Брянской области был задержан гражданин РФ, организовавший из сопредельного государства незаконный въезд четырех граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что мужчина, будучи заведомо осведомленным о правилах и порядке пересечения госграницы России, «при содействии неустановленных лиц организовало незаконный въезд из сопредельного государства четырех граждан Украины через брянский участок границы вне пунктов пропуска».

Как отмечается, следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции).

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Запорожской области теракта с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Силовики задержали троих граждан Украины.