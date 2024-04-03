Эмин Агаларов ответил на слухи о нарушениях безопасности в «Крокусе»

Эмин Агаларов в интервью Forbes прокомментировал слухи, ходящие вокруг теракта в «Крокус Сити Холле». Он рассказал о работе противопожарной системы, охраны, эвакуационных выходах, а также о своих собственных планах.

С первых же дней после теракта появились слухи о том, что из горевшего «Крокус Сити Холла» было невозможно выбраться. Агаларов назвал подобные высказывания фейками. По его словам, эвакуационные выходы в «Крокусе» были предусмотрены, однако именно в них началась стрельба: например, выход через сцену вёл в фойе, где находились террористы. Из-за этого, говорит Эмин Агаларов, люди бросились в противоположную сторону, к дверям в технические помещения, которые перепутали с выходами.

Что в здании были закрыты эвакуационные выходы, что невозможно было выбраться - это всё фейк и ложь… - заявил Агаларов-младший.

Что касается системы пожаротушения, то она не была рассчитана на поджоги с использованием горючих смесей, объяснил он. Ситуация усложнилась ещё и тем, что пожарные не смогли сразу зайти в «Крокус Сити Холл» - потребовалось для начала выяснить, не находятся ли террористы внутри.

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Ещё одна претензия, которые предъявляют к «Крокусу» в Сети - якобы имевшиеся нарушения при сдаче здания в эксплуатацию. В ответ на это Эмин Агаларов подчеркнул, что все здания его семьи регулярно проходят проверки, и если во время них обнаруживались недостатки - они своевременно устранялись.

В здании, в которое приходят первые лица государства, поверьте мне, не может что-то не работать! Их проверяют с ног до головы!

Ранее стало известно, что пострадавшие во время теракта подали иск в адрес владельцев «Крокус Сити Холла». Как пишет портал 2x2.su, в случае если в здании выявят нарушения, ставшие причиной гибели людей, хозяевам зала может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.