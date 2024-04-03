Изощренные истязания в приемной семье под Ульяновском были делом обычным

Случай выглядел уникальным по своей дикости и нелепости: в одной из приемных семей, в которую были взяты на воспитание семеро детей, 21-летний внук опекунши намеренно проколол ногу 14-летней девочке-сироте строительным степлером. При расследовании инцидента выяснилось, что в образцовой приемной семье Салиховых как минимум на протяжении 10 лет изо дня в день творился непрерывный кошмар.

© Российская Газета

Неплохо устроились?

Из стремления государства поощрить многодетность и поддержать приемные семьи можно сделать неплохой бизнес. Это если нет элементарной совести и сострадания к сиротам, а есть голый расчет и корысть. И если нет соответствующего контроля со стороны. А что? Приобретаешь бесплатную рабсилу, да тебе еще за это и денег дают.

В министерстве социального развития Ульяновской области пояснили: в настоящее время при передаче ребенка на воспитание в семью в регионе выплачивается единовременное пособие в размере 24604,3 рубля. Ежемесячно опекуны получают денежную выплату на содержание ребенка в размере 10896,6 рубля. Кроме того, они же являются получателями ежемесячного вознаграждения в размере 7722,9 рубля.

Есть еще разные надбавки и льготы. Из существенного: предоставление права на приобретение за счет средств областного бюджета товаров (работ и услуг), необходимых для проведения ремонта жилых помещений исходя из стоимости ремонта 1 кв. м жилья - 7512,13 рубля. Стройка и ремонт в домохозяйстве Салиховых идут не прекращаясь, так что можно запрячь в решение своих бытовых проблем как государственный бюджет, так и рабочие руки воспитанников.

За тем, чтобы дети встречали в приемных семьях любовь и уважение, а не бессовестную эксплуатацию и побои, следят органы опеки и попечительства. Теоретически. Но это, как выясняется, не всегда работает.

Впрочем, ничего плохого за данной семьей до сего момента не числилось. Совсем даже наоборот. Первых сирот на воспитание здесь приняли в 2005 году, с тех пор через нее прошло 20 детей. Семья считалась одной из лучших, о ней неоднократно писали местные СМИ как об образцовой, а фото ее главы Рахили Салиховой даже украшало областную доску почета в 2018 году, когда эта приемная семья по итогам соответствующего конкурса была признана лучшей в регионе.

Сор из избы

Звонок на номер 112 от 14-летней Динары (имя изменено. - авт.), учащейся 8 класса Чердаклинской средней школы N 1, поступил 6 марта в 9.16. Девочка воспитывалась в приемной семье Салиховых, проживая в их частном доме, расположенном в райцентре Чердаклы на улице Красноармейской.

Медикам она продемонстрировала жуткие раны - следы от строительных скоб на своей коже, а полицейским - аудиозапись, из которой становилось понятным происхождение этих ран. Из рассказа девочки, а также предъявленной аудиозаписи выяснилось следующее.

Приемная мать, пенсионерка, а в прошлом школьная учительница 69-летняя Рахиля Салихова, криком и оскорблениями попыталась заставить девочку вымыть посуду. Не только за собой, но и за всеми членами семьи вне установленной очереди. Девочка отказалась. Тогда за "воспитание" взялся ее 21-летний внук Тимур, прибегнув к привычному, как оказалось, воспитательному средству - строительному степлеру.

Делу дали ход. То есть возбудили уголовное дело по статье 117, ч.2, пп. "а" и "г" в отношении Тимура Астаева (истязание, совершенное против двух или более лиц и против заведомо несовершеннолетнего). Расследование взял под контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Все семеро приемных детей, два мальчика и пять девочек, сразу же были изъяты из приемной семьи и помещены в приют. Подозреваемый задержан. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Ужас без конца

Впрочем, случившееся не было для этого дома чем-то из ряда вон выходящим. О подобном рассказывают и дети, ранее воспитывавшиеся в доме Салиховых.

"Как-то я переходил дорогу, везя на детских санках большой бидон с водой, и вдруг мне захотелось, чтобы меня насмерть сбила машина... До того было невыносимо жить в этом доме. Я сбегал в Андреевку к своим лишенным прав родителям, просил меня отправить в детский дом, но все было бесполезно. Мне не верили и возвращали назад", - рассказал корреспонденту "РГ" бывший воспитанник Салиховых Борис, которому сейчас 29 лет.

В эту семью он попал в 9-летнем возрасте, а покинул ее в восемнадцать.

Бориса забрали сюда вместе с братом и сестрой из неблагополучной семьи в Андреевке. Биологические родители этих детей были лишены родительских прав. Брату было шесть лет, а сестра, по словам собеседника, находилась чуть ли не в грудном возрасте. Поначалу все выглядело как оптимистичный пролог новой жизни: всем троим подарили по красивой футболке.

Но первое впечатление оказалось обманчивым, начались трудовые будни. И речь не о трудовом воспитании - уборка, самообслуживание. Месить бетон и таскать кирпичи приходилось без перерыва, не говоря уж об огороде. Дом строили для самой Рахили, потом на этом же участке - для ее дочери.

Побои были делом обычным. Били прутьями, тапочками, любыми попавшимися под руку предметами. Бывали и другие методы. По словам Бориса, его и брата, например, подвешивали за ноги. Он же рассказывает, что детей надолго закрывали в темном чулане, ставили коленями на горох, заставляли много раз приседать с полным тяжелых книг рюкзаком за плечами. И это лишь небольшая часть здешнего педагогического арсенала, о котором рассказал собеседник "РГ".

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима сообщил о других установленных фактах. Прокурорская проверка показала, что Тимур и раньше производил выстрелы из пистолета-степлера по ногам этих детей. Был и такой эпизод, когда он заставил девочку лечь на пол и пристреливал элементы ее одежды к полу, чтобы она не могла встать. Сама Рахиля неоднократно била детей металлической пластиной, если они что-то делали, по ее мнению, не так. Установлен и такой факт, когда она, держа за волосы одну из девочек, несколько раз протащила ее по двору туда и обратно.

В отношении Рахили Салиховой 12 марта по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. По указанию прокурора области дело было передано из органов дознания в ведение Следственного управления СК России по региону.

Такая опека

На случай отсутствия совести, любви, сострадания и педагогического таланта предусмотрен контроль со стороны государства. Но его не было. На данный момент установлено, что должностные лица отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних районного управления образования обследование условий жизни детей, которые воспитывались в этой приемной семье, проводили формально. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Несмотря на то, что воспитанники указывали сотрудникам отдела на происходившее в семье, в том числе на факты побоев и издевательств, меры к защите прав несовершеннолетних предприняты не были. По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По словам прокурора Чердаклинского района Николая Грудкина, сигналы о неблагополучной ситуации в семье поступали от детей еще 10 лет назад. "Сейчас выявлен также факт, что и дочь Салиховой применяла насилие к приемным детям", - рассказал он. Но ни 10 лет назад, ни позже чиновники на эти сигналы не реагировали.

Почему так получилось, мы попытались узнать у начальника отдела по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних управления образования Чердаклинского района Елены Тимагиной, но дозвониться до нее не удалось, в учреждение отправлен официальный запрос от редакции. Впрочем, выяснилось, что находится она в этой должности около года, а ее предшественницы, возглавлявшей организацию как раз в тот период, когда от детей поступали жалобы, уже нет в живых. Конечно, необходимые вопросы ответственным должностным лицам зададут следователи и судьи.

В тему

26 марта пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону сообщила об аресте самой опекунши Салиховой и ее внука Тимура. Оба взяты под стражу и помещены в СИЗО. Такую меру пресечения для этих двух фигурантов выбрал суд.