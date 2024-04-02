Почти центнер кокаина нашли в коробках с бананами на базе в Калининграде

В Гурьевском районе Калининградской области сотрудники продуктовой базы обнаружили крупную партию кокаина, когда разгружали фуру. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

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Рабочие разгружали большегруз, прибывший из Литвы, согласно документам фура перевозила бананы. Во время разгрузки в коробках с фруктами были обнаружены брикеты с неизвестным веществом, общим весом 76 кг. Руководство базы обратилось в правоохранительные органы, предположительно в упаковках был кокаин.

По данным Telegram-канала Amber Mash, прежде чем попасть в Калининград, груз кораблем прибыл из Колумбии в Германию, а оттуда в Литву. В Россию многотонник зашел через погранпункт Чернышевское, за рулем был житель Белоруссии.

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