Один школьник погиб в результате стрельбы в школе в Финляндии. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в местной полииции.

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Уточняется, что все участники инцидента — подростки в возрасте 12 лет.

— Подозреваемый — 12-летний ученик школы Виертола. Арест прошел мирно. У подозреваемого было огнестрельное оружие. Он признался в содеянном на предварительном допросе, — говорится в релизе.

Полиция продолжает расследование на месте происшествия.

Речь идет о стрельбе, произошедшей утром 2 апреля в городе Вантаа. Полицию вызвали в школу в 9:08 по местному времени. О задержании подозреваемого сообщили в 10:08.

Кроме того, в конце января произошла стрельба в школе американского штата Айова.

17 ноября полицейские задержали восьмиклассницу, готовившую нападение на школу в подмосковной Балашихе. Внимание правоохранительных органов привлекли посты ученицы в социальных сетях, в которых она поддерживала движение «Колумбайн»*. В отношении 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по двум статьям. О том, что побудило школьницу пойти на этот шаг, а также что ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».

*Движение признано в России террористическим и запрещено.