Колонну мигрантов под конвоем возле московского метро сняли на видео
Сотрудники полиции провели колонну мигрантов возле станции метро «Южная» в районе Северное Чертаново в Москве. Очевидцы сняли это на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Чертаново».
На появившемся ролике видно, как уроженцев Средней Азии ведут под конвоем. Мужчины в колонне держались за плечи друг друга. Предположительно, были задержаны около 20 человек.
Источник портала Msk1.ru, знакомый с ситуацией, предположил, что сотрудники правоохранительных органов могли накрыть бытовку.
«Могла пройти отработка жилого сектора: все службы собирают в мобильные группы, и проходят по адресам по "резиновым" квартирам, в которых проживает много человек», — поделился мнением собеседник.
В управлении информации и общественных связей МВД России по Москве пока ситуацию не комментировали.
Ранее сообщалось, что в ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе Wildberries в Электростали.
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