Годовщина теракта в метро Санкт-Петербурга: семь лет трагедии

В метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года произошел теракт в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». Самодельная бомба взорвалась в рюкзаке смертника Акбаржона Джалилова. Погибло 15 человек, еще 67 пострадали. Кто был причастен к теракту и какое наказание они понесли — в материале URA.RU.

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Действия террористов

Как было установлено Следственным комитетом России (СКР), исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, которому на тот момент исполнилось 22 года. Криминалисты обнаружили его генетические следы на сумке с бомбой, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

На основании экспертизы было доказано, что сумку оставил человек, который позднее устроил взрыв в вагоне. Террорист сначала оставил бомбу там, чтобы дистанционно привести ее в действие. Она не сработала из-за ошибки в конструкции. Джалилов вернулся в место закладки взрывного устройства, но там уже находились сотрудники правоохранительных органов. Тогда Джалилов сел в поезд и на перегоне станций «Сенная площадь» и «Технологический институт» привел в действие бомбу, которая была у него с собой.

Задержание террористов

6 апреля 2017 года задержали подельников Джалилова — шесть человек в Санкт-Петербурге и двоих в Москве. 17 апреля ФСБ задержали Аброра Азимова, который занимался подготовкой террориста-смертника Джалилова. По версии следствия, 29-летний Азимов был участником запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Он держал связь с заказчиком теракта Бобиржоном Махбубовым, известным под позывным Ахмед-Ахмат. В начале 2016 года, за год до теракта, Ахмед-Ахмат передал Азимову две с половиной тысячи долларов, которые он по частям перевел Джалилову.

19 апреля задержан брат Аброра Азимова Акрам Азимов, который помог в переправке денег при подготовке теракта. 11 мая задержали Мухамадюсупа Эрматова, причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ.

В апреле 2018 года официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что установлена вся цепочка причастных к теракту в метро в Санкт-Петербурге. По ее словам, теракт совершили участники радикального исламистского сообщества.

Какое наказание понесли организаторы теракта в Питере

Второй Западный окружной военный суд приговорил предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Азимова к пожизненному лишению свободы. Другие десять фигурантов дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы. Их признали виновными в совершении теракта, пособничестве террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатки. Подсудимые отрицали вину.

Мемориальный знак в память о жертвах теракта на «Технологическом институте»

Спустя три года после теракта — 3 апреля 2020 года — в Санкт-Петербурге в перронном зале станции метро «Технологический институт» появилась доска в память о жертвах теракта. Официальную церемонию открытия из-за коронавируса проводить не стали. Доску с именами погибших в теракте установили на станции метро ночью.

* Террористическая организация, запрещена в России