СК заявил о намерении расследовать атаку дронов на Татарстан

Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, сообщили в ведомстве.

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В официальном Telegram-канале СК указано, что следователи будут расследовать факты обстрелов со стороны ВСУ территорий Белгородской области, республики Татарстан и Донецка.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек.

Тем временем число пострадавших в результате атаки БПЛА в Елабуге в Татарстане увеличилось до семи, все они студенты и подростки.

Накануне сообщалось, что украинские войска 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР.