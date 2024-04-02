Нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске атакован беспилотником

Беспилотный летательный аппарат атаковал сегодня утром нефтеперерабатывающий комплекс в Татарстане. Возникший в результате нападения пожар быстро был потушен, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам источника издания, нападение произошло около 04.22 мск.

«Беспилотник атаковал завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс», - уточнил он.ъ

Беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан

При этом возникший на территории завода пожар удалось ликвидировать через 20 минут, и процесс производства нарушен не был.

Ранее глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что на Украине увеличили производство БПЛА дальнего действия в 10 раз за год. Кроме того, Киев занят внедрением искусственного интеллекта в работу беспилотников — нейросети должны помочь в обнаружении целей и наведении.

При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США рекомендовали Киеву отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако, по ее словам, Вооруженные силы Украины «воюют теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются сегодня».