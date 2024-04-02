В России оценили, какие действия позволят избежать терактов

Борьбу с террористическими актами важно начинать до того, как они начнут происходить, в этой работе важны профилактика и оперативность. Об этом телеканалу "360" рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Он отметил, что спецслужбам важно вовремя установить методы и способы вербовки, найти точки контакта потенциальных исполнителей и организаторов, после чего - разработать и реализовать план по выявлению и ликвидации террористических ячеек.

"Мы видим, что большинство совершенных в современной России терактов имеют религиозную или этническую подоснову. При этом мы не можем закрыть границу страны "железным занавесом". По этой причине на одно из первых мест выходит международное сотрудничество в правоохранительной сфере", - отметил Хаминский.

По словам юриста, особенно важную роль играет взаимодействие российских компетентных органов с их коллегами из тех стран, откуда в Россию приезжают трудовые мигранты. Помимо этого, важно повышать эффективность с этнической преступностью внутри страны, добавил эксперт.

Накануне депутат, советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин сообщал, что в храмах Москвы, в том числе строящихся, усилят меры безопасности в связи с "текущими событиями" и терактом в "Крокус Сити Холле". По его словам, такое поручение дал настоятелям храмов патриарх Кирилл.