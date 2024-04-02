РИА Новости: проблемы с мусором в Махачкале связаны с задержанием мигрантов

В столице Дагестана возникли проблемы с уборкой и вывозом мусора в связи с задержанием мигрантов-коммунальщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во властных структурах Махачкалы. Накануне в Telegram-канале администрации города заявили, что из-за технических проблем в работе регионального оператора по обращению с отходами "Махачкала-1" коллективу администрации Махачкалы и подведомственных учреждений был вынужден провести субботник для уборки мусора. Там также заверили, что ситуация с вывозом отходов стабилизируется. При этом жители продолжили жаловаться на горы мусора в контейнерных площадках. "Проблемы в работе МБУ "Махачкала-1" возникли в связи с задержанием "до выяснения личности" мигрантов, работающих в учреждении", - заявил агентству источник. По его словам, некоторые выходцы из Центральной Азии могли уехать из Дагестана после задержания в Махачкале и Каспийске нескольких человек по подозрению в терроризме.