Стало известно, в какой город России направили взрывчатку в иконах

Груз взрывчатки, спрятанной в христианских иконах и церковной утвари, изъятый в Псковской области, следовал в Москву. Об этом сообщил водитель автомобиля на видео Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России, передает ТАСС.

Мужчина рассказал, что прибыл с грузом в Румынию.

"На этом складе я посмотрел — груз был церковная утварь, иконы. Я выдвинулся на территорию России, в Москву, где должна быть выгрузка", — поделился мужчина.

Мощности изъятой в иконах с Украины взрывчатки хватило бы на подрыв пятиэтажки

2 апреля ФСБ сообщила, что совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) пресекла ввоз в Россию с Украины через страны Европейского союза взрывчатки в христианских иконах и церковной утвари. Опасные предметы силовики нашли при досмотре машины на пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область, латвийско-российский участок госграницы).

Начальник отдела экспертно-криминалистического центра МВД РФ по региону Дмитрий Белоцерковский уточнил, что в святынях было спрятано опасное взрывчатое вещество — гексоген, его хватило бы для сноса пятиэтажного дома.