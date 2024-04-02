Мощности изъятой в иконах с Украины взрывчатки хватило бы на подрыв пятиэтажки

Мощности изъятой в Псковской области в православных иконах с Украины взрывчатки хватит на подрыв пятиэтажки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела ЭКЦ МВД по региону Дмитрия Белоцерковского.

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Белоцерковский рассказал, что в иконах был заложен гексоген. Его мощность в полтора раза больше тротила. Массы изъятого гексогена хватил было, чтобы подорвать жилой пятиэтажный дом.

Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины

Ранее ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб. Канал контрабандного ввоза проходил с Украины через страны Евросоюза. Общий вес закамуфлированной в иконы взрывчатки составил около 70 килограммов.

Маршрут контрабандного канала проходил через несколько стран. Груз проходил по цепочке Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия. В ФСБ сообщили о задержании причастного к преступлению лица.