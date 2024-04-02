На Кубани проснувшаяся после спячки змея забралась в дом и устроила переполох

В Новороссийске жители одного из домов обнаружили змею. Об этом сообщил начальник муниципальной службы спасения города Алексей Одеров в своем Telegram-канале.

"В пригороде Новороссийска появились змеи... Одна из змей заползла в домовладение и устроила маленький переполох", - написал Одеров.

Судя по опубликованному спасателем видео, рептилия пробралась и спряталась в кладовке дома. При каких обстоятельствах жильцы нашли незваного гостя и ядовитый ли он, Одеров не уточнил. Спасатель поделился роликом, где его коллеги находят змею и выносят из дома, после чего отпускают ее в лесополосе.

До этого в подъезде дома на юго-востоке столицы жильцы нашли змею и вызвали экстренные службы.