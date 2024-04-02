Беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова в Telegram-канале.

По информации властей, в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывают необходимую помощь. При этом серьезных повреждений из-за атаки дронов не зафиксировано, подчеркивают власти. Технологический процесс предприятий не нарушены.

Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось

«Все службы находятся в повышенной готовности. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», — прокомментировал ситуацию Минниханов.

Татарстан находится примерно в 1,5 тысячи километрах от границы с Украиной. Он граничит с Чувашией, Марий Эл, Удмуртией, Башкирией, а также с Кировской, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областями. Это первый случай атаки региона беспилотниками с начала специальной военной операции.