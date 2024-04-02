Неизвестный устроил стрельбу у дома мэра, победившего на выборах в Турции

В ночь на 2 апреля в Турции задержали мужчину, устроившего стрельбу у дома политика Бюлента Кара, несколько дней назад избранного мэром турецкого города Гиресун. Об этом сообщает NTV.

По данным NTV, к дому мэра пришел человек, открыл огонь из пистолета в воздух и начал требовать, чтобы Кара вышел к нему.

На место происшествия прибыли наряды полиции и задержали стрелявшего.

Эксперт оценил влияние прошедших в Турции выборов на отношения Анкары и Москвы

Кара после этого подал заявление в полицию и подчеркнул, что не знает, с чем может быть связана агрессия в его адрес.

«Сегодня вечером с нами произошел ужасный инцидент. Перед нашим домом человек открыл огонь из пистолета, к счастью, никто не пострадал. Мы не знаем, кто это спровоцировал, но наша полиция быстро вмешалась в инцидент и задержала человека. Остальное зависит от судебных органов», - заявил он.

Кара - член националистической и светской партии İYİ, поддерживающей принципы и идеалы Кемаля Ататюрка.

На выборах в местные органы самоуправления, прошедших в Турции в конце марта, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обошла Партию справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Эксперты связали такие результаты с проблемами в турецкой экономике.