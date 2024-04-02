Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане

Беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Татарстана, в Елабуге и Нижнекамске, технологический процесс предприятий не нарушен.

В Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь", - приводит пресс-служба слова Минниханова.

Все службы находятся в повышенной готовности.

Как уточнили в ОЭЗ "Алабуга", в результате удара по общежитию ранены два человека.