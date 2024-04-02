Федеральная служба безопасности пресекла попытку ввоза 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы, следует из сообщения ФСБ, передает РИА Новости 2 апреля.

Иностранную взрывчатку везли из Украины через страны Евросоюза, уточнили в ведомстве. Груз следовал по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия.

«Извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», — говорится в сообщении.