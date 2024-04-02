ФСБ пресекла ввоз с Украины взрывчатки в православных иконах

Федеральная служба безопасности совместно таможней перекрыла канал поставок в Россию из Украины через страны ЕС взрывчатки. Ее пытались провести в православных иконах и церковной утвари. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России пишет ТАСС.

Партия взрывчатых веществ была обнаружена в ходе досмотра на автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на границе с Латвией.

«В ходе досмотра сотрудниками ФСБ России автомобиля (…) во ввозимой в Российскую Федерацию партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства», - говорится в заявлении.

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В спецслужбе отметили, что груз ехал по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия.

Удалось изъять 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств.

«А также 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», - отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Также в ФСБ подчеркнули, что «задержано лицо, причастное к совершению преступления», пишет РИА Новости.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Москве украинского агента, который запускал беспилотники около военных объектов, чтобы отвлечь средства ПВО ложными целями.

В спецслужбе подчеркнули, что задержанный дал признательные показания. Мужчина указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для преступлений.