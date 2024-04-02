Минздрав раскрыл состояние спасенных из-под завалов шахты на Урале горняков

Один из горняков, которого спасли из-под завалов шахты «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Минздрав российского региона, пишут «Известия».

«По состоянию на 22:30 один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в Краснотурьинской городской больнице», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что четвертый пострадавший от госпитализации отказался, пятого врачи спасти не смогли.

В МЧС рассказали о спасательной операции на шахте «Северопесчанская»

Обрушение на уральской шахте «Северопесчанская» произошло в понедельник, 1 апреля, при закладке взрывчатки для проведения плановых взрывных работ. На горизонте 338 метров обвалилась порода, в момент взрыва в шахте находились пять горняков, один из которых получил несовместимые с жизнью травмы. Следователи после случившегося возбудили уголовное дело.