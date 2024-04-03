Что известно о землетрясении у берегов Тайваня: главное к этому часу

В ночь на 3 апреля к юго-западу от Окинавы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался вблизи восточного побережья Тайваня. После этого была объявлена угроза цунами высотой до 3 м. По данным Центрального метеорологического управления острова, это стало самым мощным землетрясением на Тайване за последние 25 лет. По данным пожарной службы, погиб минимум один человек, еще 50 пострадали.

ТАСС собрал главное, что известно на данный момент.

Что произошло

Магнитуду первого землетрясения японские метеорологи оценили в 7,5, однако позднее повысили оценку до 7,7.Сразу после первого землетрясения последовало второе, его магнитуду японские метеорологи оценили в 6,6.Метеорологическая служба Тайваня оценила магнитуды произошедших землетрясений в 7,2 и 6,5.Позднее к востоку от Тайваня произошло еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4. Всего, согласно данным Центрального метеорологического управления острова, зафиксировано более 20 афтершоков магнитудой до 6,5.Центральное информационное агентство острова со ссылкой на сейсмологов предупреждает, что в ближайшие дни на Тайване могут произойти землетрясения магнитудой до 7,0.

Жертвы

На Тайване погиб минимум 1 человек, еще 50 пострадали, сообщили в пожарных службах.В уезде Хуалянь на Тайване частично обрушился восьмиэтажный жилой дом. Там заблокированы восемь человек.Власти Тайваня приняли решение задействовать военнослужащих для участия в спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения.

Последствия

Спустя примерно 15 минут после землетрясений телеканал NHK сообщил, что цунами достигло острова Ёнагуни у побережья Тайваня.Позднее японские метеорологи сообщили, что цунами достигло побережья острова Исигаки.В городе Хуалянь на Тайване оказались разрушены несколько зданий.Более 87 тыс. домохозяйств на Тайване остаются без электроснабжения после мощного землетрясения.В Гуанчжоу приостановлено движение поездов из-за землетрясения на Тайване.Аэропорт на Окинаве приостановил вылеты и проводит эвакуацию из-за угрозы цунами.

Международная реакция

Посольство РФ сообщило, что обращений от россиян в связи с угрозой цунами не поступало.В Китае объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами.Япония выразила готовность помочь Тайваню в случае необходимости.Китай сообщил, что следит за ситуацией с землетрясением и готов оказать помощь.