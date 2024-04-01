Пассажирский поезд врезался в грузовой состав в Красноярском крае

Пассажирский поезд в понедельник, 1 апреля, врезался в сошедшие с рельсов вагоны грузового состава в Красноярском крае, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, с рельсов сошли три вагона локомотива, они оказались на пути следования пассажирского поезда.

Информации о пострадавших нет. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ДТП под Переяславлем, где скорый поезд «Архангельск-Москва» столкнулся с рейсовым автобусом, произошло по вине находившегося в состоянии алкогольного опьянения диспетчера переезда.