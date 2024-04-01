В Алтайском крае из-за весеннего паводка подтопило 500 домов

Самый сильный паводок за последние 40 лет пришел в Алтайский край. Пятьсот домов подтоплено. И это только начало: по прогнозу синоптиков, к концу недели в регионе потеплеет до 20 градусов и выше. На помощь местным жителям пришли военные - они взрывают на реках лед.

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«Разрушили лед на реке Чумыш для защиты населенных пунктов от весеннего паводка. Военнослужащие выполнили несколько точечных подрывов льда, применив порядка 100 кг тротила», - заявил руководитель подрывных работ Евгений Щигорцов.

Перед подрывом - замеры ледяного покрова, расчет количества взрывчатки. Только после - бурение лунок и закладка зарядов. Военные инженеры делают это с ювелирной точностью. Их задача не навредить природе, а предотвратить угрозу выхода реки из берегов.

«В этом году как никогда в нашем районе выпало очень много осадков. И ситуация с паводком может быть критичной», - сказала местная жительница Татьяна Петракова.

Оттепель в Алтайском крае началась с агрессивного половодья. Так, движение в районе села Ракиты парализовано с субботы. Участок дороги здесь смыло мощным течением и растворило в бурном потоке.

Машины, утопленные по крышу, водители бросают и бегут от стихии. А пешеходы в селах натягивают веревки, отмечая безопасный путь на сушу. У фермерских хозяйств вода размывает почву и фундамент. Под одним из участков обвалился грунт и образовалась почти 3-метровая канава, которая продолжает расти.

Весенний паводок в Алтайском крае разросся до пугающих масштабов. В зоне подтопления уже больше 500 жилых домов в 9 муниципалитетах. В регионе введен режим ЧС. Один из самых пострадавших населенных пунктов - село Михайловское. Талая вода зашла во дворы, подвалы и сараи. Местами уровень воды - больше метра. Спасатели помогают экстренно вывозить имущество и эвакуироваться семьям пострадавших. Но помощь требуется не только людям.

Силы МЧС брошены на откачку воды и создание искусственных насыпей. В Новоалтайске уже возведена защитная дамба. А в пригороде Барнаула только строят инженерные сооружения. Здесь под воду ушел новый коттеджный поселок. Первого апреля жителям Первомайского района, откровенно говоря, не до смеха. По словам людей, причина беды - талые воды и разлив реки Лосиха.

«Земля промерзла сильно. Воде уходить и впитываться некуда. Поэтому она вся остается на поверхности. Если будет повышение температуры, тогда будут проходить подтопления данных участков более сильно», - рассказал начальник пожарно-спасательной части Александр Тропин.

Микрорайон Лосихин остров расположен в низине. Разлившаяся неподалеку река первым делом добралась до домов у побережья и заставила людей переобуваться в сапоги. Имущество, техника и дома - по колено в воде. Местные жители говорят: вода начала уходить только сегодня.

По всей стране весеннее половодье переходит в активную фазу - 22 региона уже ощутили удар стихии. Однако, по прогнозам специалистов, в ближайшие недели эта цифра будет только увеличиваться.

Ранее «Звезда» рассказала, как в подмосковной Коломне в период весеннего паводка затопило Митяевский мост. По словам автомобилистов, из-за ушедшего под воду сооружения им приходится ехать в столицу в объезд. Также увеличивается время в дороге до других населенных пунктов.