Летевшие в Самару самолеты ушли на запасной аэродром

Два самолета рейсами из Шарм-эль-Шейха и Москвы в Самару ушли на запасной аэродром в Казани из-за непогоды. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

По данным агентства, речь идет о рейсах FV-5568 и SU-1213. Им пришлось уйти на запасной аэродром в Казани из-за метеоусловий в Самаре.

«На вылет задерживается рейс WZ-1343 в Нижний Новгород», — добавили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с туманом. Прогнозировалось, что ночью и утром 2 апреля местами видимость из-за него будет составлять 500 метров и меньше.