Двое подростков из Нижнего Тагила вскрыли за ночь шесть машин

В Нижнем Тагиле задержали серийных взломщиков автомобилей, которыми оказались подростки в возрасте 13 и 14 лет. Об этом TagilCity.

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В ночь на 1 апреля шесть машин, припаркованных на улице Пархоменко, были разгромлены юными вандалами. Они, как установили полицейские, совершили несколько хулиганских вылазок, но в конце концов были пойманы. Так, в ночь на 31 марта, аналогичный эпизод произошел на улице Красной.

По словам очевидца происшествия, дети не только вскрыли, но и пытались угнать автомобили, которые не были оборудованы сигнализацией.

В полиции города сообщили, что взломщиков задержали по горячим следам. Школьники, как уточняется, уже имели проблемы с законом и были поставлены на учет в ПДН.