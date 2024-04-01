Бывшего замглавы ГУ МЧС Москвы приговорили к 2,5 годам лишения свободы

Суд Москвы приговорил к 2 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей бывшего замглавы столичного ГУ МЧС Сергея Зотова. Об этом пишет ТАСС.

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В СК РФ уточнили, что Зотов признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Журналисты отметили, что чиновник занимал должность главного государственного инспектора по маломерным судам города Москвы. Полиция арестовала его в декабре 2022 года. Ему вменялось получение взятки в значительном размере.

Кроме того, в июле 2022 года был арестован бывший замглавы МЧС Андрей Гурович. Его обвинили в превышении должностных полномочий при строительстве госпиталя для больных COVID-19 в Мурманской области. В декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии по ч. 3 ст. 285 УК.