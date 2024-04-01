Басманный суд Москвы арестовал десятого обвиняемого в нападении на концертный зал "Крокус сити холл" гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоду. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Суд постановил ходатайство следователя СК удовлетворить, избрать Юсуфзоде меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", - огласила решение судья Наталия Дударь.

По данным следствия, обвиняемый за несколько дней до теракта со своей банковской карты перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Юсуфзоде предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Таким образом, на данный момент следствие предъявило обвинение десяти фигурантам.