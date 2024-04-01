Прокурор запросил Верзилову* 8,5 года колонии

Представитель обвинения запросил заочный приговор издателя «Медиазоны" (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) к 8,5 года колонии за распространение ложной информации о российской армии. Вечерняя Москва

В ходе прений сторон в Басманном суде Москвы представитель прокуратуры заявил, что считает доказанной вину подсудимого в совершении преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической ненависти»). Lenta.ru

Басманный суд Москвы ранее приговорил Верзилова по этому делу к 8,5 года колонии общего режима, ему также запрещено в течение 4 лет заниматься администрированием сайтов. Однако затем Мосгорсуд отменил этот заочный приговор из-за процессуальных нарушений и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. ТАСС