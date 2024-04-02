Экс-издателю «Медиазоны» Верзилову вынесли приговор за фейки об армии

В Москве к восьми годам и четырем месяцам колонии заочно приговорен экс-издатель «Медиазоны»* (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петр Верзилов* (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает ТАСС.

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Басманный суд столицы признал Верзилова виновным в публичном распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Приговор по делу о фейках вынесен заочно, поскольку подсудимый в настоящее время находится за пределами России.

В ходе прений сторон в Басманном суде Москвы представитель прокуратуры заявил, что считает доказанной вину подсудимого и запросил для него 8,5 года лишения свободы .

Верзилова судят заочно во второй раз после того, как Мосгорсуд отменил ему заочный приговор. Дело было возвращено на пересмотр.