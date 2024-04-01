В Брянске подростки избили сидевшего на скамейке мужчину

В Брянске собираются привлечь к административной ответственности родителей подростков, избивших на улице незнакомца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На видео, опубликованном в одном из местных сообществ в Telegram, двое подростков пинают мужчину, сидящего на скамейке около подъезда. Когда пострадавший падает на землю, несовершеннолетние продолжают наносить удары и насмехаться над ним.

Как видно на фото, сделанных очевидцем инцидента, мужчина, даже не пытавшийся сопротивляться агрессии школьников, получил телесные повреждения. Его состояние в данный момент неизвестно. Тем не менее правоохранители установили личности напавших на него подростков.

"Нарушителями закона оказались 13-летний и двое 14-летних местных жителей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что хулиганов поставят на профилактический учет, а в отношении их родителей уже составлены протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.