На заводе в Подмосковье начался сильный пожар

В Подмосковье на заводе «Электроизолит» возник сильный пожар. О пострадавших пока не сообщается, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел около 16:00 мск в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа Московской области.

По данным канала, загорелась крыша одного из корпусов. Площадь возгорания уточняется.

На кадрах видно открытое пламя, высокое облако дыма. Очевидцы предположили, что загорелся пропиточный цех.

В МЧС отметили, что пожарные локализовали пожар на 150 квадратных метрах. Из здания эвакуированы 4 человека. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Напомним, что предприятие — крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли. Основная продукция — изоляционные материалы.