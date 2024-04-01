На заводе в Подмосковье начался сильный пожар
В Подмосковье на заводе «Электроизолит» возник сильный пожар. О пострадавших пока не сообщается, пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел около 16:00 мск в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа Московской области.
По данным канала, загорелась крыша одного из корпусов. Площадь возгорания уточняется.
На кадрах видно открытое пламя, высокое облако дыма. Очевидцы предположили, что загорелся пропиточный цех.
В МЧС отметили, что пожарные локализовали пожар на 150 квадратных метрах. Из здания эвакуированы 4 человека. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Напомним, что предприятие — крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли. Основная продукция — изоляционные материалы.