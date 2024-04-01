В Старобельске ЛНР подорвали автомобиль с местным чиновником

В Старобельске в Луганской Народной Республике подорвали автомобиль с замдиректора центра по обеспечению обслуживанию образовательных учреждений Валерием Чайкой. Об этом говорится в сообщении СК.

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В результате произошедшего чиновник погиб. Как утверждается, трагедия произошла сегодня днем. В машине сдетонировало неустановленное устройство.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ о теракте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки.

Сейчас у подорванного автомобиля работают правоохранители, они детально осматривают место случившегося.

Следователи выясняются, кто может быть причастен к этом преступлению. Расследование ведется при сопровождении сотрудников ФСБ.