В городе Старобельске Луганской народной республике взорвался автомобиль, в результате погиб заместитель руководителя «Центра по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка. Газета.Ru

Уточняется, что взрыв произошел около Старобельского факультета филиала Луганского педагогического университета. На месте работают представители Следственного комитета, МЧС, полиции и Росгвардии. RT на русском

До этого сообщалось, что в Старобельске была подорван автомобиль, в котором умер пассажир. Вечерняя Москва