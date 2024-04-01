Автобус с пассажирами загорелся под Анапой

Пассажирский автобус загорелся в селе под Анапой, из него эвакуировали 49 человек. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о пожаре в с. Гай-Кодзор. Установлено, что произошло загорание пассажирского автобуса на площади 60 кв. м. Эвакуировано 49 человек. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Возгорание полностью ликвидировано силами девяти человек личного состава и двух единиц техники, уточнили в МЧС. Среди эвакуированных - 42 ребенка из детского лагеря и 5 взрослых, заявили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.