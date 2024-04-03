Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после обрушения на руднике «Пионер»

Благовещенский городской суд арестовал старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, обвиняемого в халатности после ЧП на руднике «Пионер». Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что сторона защиты просила в суде отправить их подопечного под домашний арест. Однако суд поместил обвиняемого под стражу до 25 мая.

Названа возможная причина прорыва на руднике «Пионер» в Приамурье

Ранее суд арестовал по этому делу замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.

По версии следствия, подозреваемые в 2022 и 2023 годах во время плановых проверок не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате осуществлялось обслуживание опасного производственного объекта с грубыми нарушениями.

1 апреля стало известно о прекращении спасательной операция на руднике «Пионер» в Амурской области. 18 марта там произошло обрушение, под завалами оказались заблокированы 13 горняков. Как сообщил директор Алексей Афанасьев, все пустоты, где могли бы укрываться рабочие, заполнены водой, глиной и льдом.