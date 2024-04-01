Иностранец, которого задержали в рамках антитеррористической операции в Республике Дагестан, рассказал, что возил оружие обвиняемым в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Газета.Ru

«Я возил им оружие, этим ребятам, которые напали на «Крокус Сити Холл» в городе Москве. Я отвёз им оружие из Махачкалы в Мытищи. Я только (снабжал. — RT) и финансами, и оружием», — заявил он на кадрах оперативной видеозаписи, предоставленной ЦОС ФСБ. RT на русском

Ранее стало известно, что задержанные в ходе КТО в Каспийске боевики участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в «Крокусе». По данным ФСБ, в состав ячейки входили четыре человека. Lenta.ru

Террористическая ячейка готовила теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске, указало ведомство. Деловая газета "Взгляд"